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خروج الفنانه فيفي عبده من غرفه العمليات
الإثنين 12/أبريل/2021 - 01:41 م
آية عبدالعزيز
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أعلنت منذ قليل عزه إبنه الفنانه فيفي عبده عن خروج والدتها من غرفه العمليات وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".
نشرت عزه الابنه الكبري للفنانه فيفي عبده صوره لوالدتها، وهي علي سرير المستشفي وعلقت عليها قائله :" الحمدلله أمي لسه خارجه من غرفه العمليات حالا ، اللهم يتمم شفاكي شفاء لايغادر سقما ، من فضلكم ادعوا لامي ربنا يقومها بالسلامه ".
الجدير بالذكر أن الفنانه فيفي عبده قد اعلنت أمس من خلال " فيديو " عن إجرائها لعمليه جراحيه بسبب حقنه غلط تسببت لها في عمليه وعلقت قائله :"ونشرت فيفي عبده فيديو عبر حسابها علي انستجرام علي سرير المرض، وعلقت عليه: «حسبي الله و نعم الوكيل في اللي اداني حقنة غلط تسببت في دخولي المستشفى لإجراء عمليه جراحية، ادعولي بحق الشهر الكريم كل اللي بيحبوني يدعولي واللي بيكرهوني الله يسامحهم، كل سنة وأنتم طيبين وبخير رمضان كريم».
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