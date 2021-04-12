Advertisements

خروج الفنانه فيفي عبده من غرفه العمليات

الإثنين 12/أبريل/2021 - 01:41 م
بوابة الفجر
آية عبدالعزيز
Advertisements



أعلنت منذ قليل عزه إبنه الفنانه فيفي عبده عن خروج والدتها من غرفه العمليات وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".



نشرت عزه الابنه الكبري للفنانه فيفي عبده صوره  لوالدتها،  وهي علي سرير المستشفي وعلقت عليها قائله :" الحمدلله أمي  لسه خارجه من غرفه العمليات حالا ، اللهم يتمم شفاكي شفاء لايغادر سقما ، من فضلكم ادعوا لامي ربنا يقومها بالسلامه ".




الجدير بالذكر أن الفنانه فيفي عبده قد اعلنت أمس من خلال " فيديو " عن إجرائها لعمليه جراحيه بسبب حقنه غلط تسببت لها في عمليه  وعلقت قائله :"ونشرت فيفي عبده فيديو عبر حسابها علي انستجرام علي سرير المرض، وعلقت عليه: «حسبي الله و نعم الوكيل في اللي اداني حقنة غلط تسببت في دخولي المستشفى لإجراء عمليه جراحية، ادعولي بحق الشهر الكريم كل اللي بيحبوني يدعولي واللي بيكرهوني الله يسامحهم، كل سنة وأنتم طيبين وبخير رمضان كريم».

أخبار تهمك

الأهلي يعاقب نجم الفريق بسبب سيمبا التنزاني

منذ حوالي 7 ساعات

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ يوم

تطورات جديدة في إيقاف عمرو أنور

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. تصرف غير متوقع من محمد رمضان على الهواء

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

منذ حوالي 10 ساعة

أديب لـ محمد رمضان: لو محدش رباك أنا هربيك.. يا أنا يا أنت (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يطلب ضم 4 صفقات نارية للأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

"إثيوبيا تتهرب".. الري تكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

رسميًا.. اتحاد الكرة يحيل واقعة إمام عاشور لـ لجنة الانضباط

منذ حوالي 4 ساعات

ما حكم وضع الزبيب على الخشاف في رمضان ؟ الشيخ خالد عمران يُجيب

منذ حوالي 6 ساعات

إجراءات مهمة وتحرك دولي.. 6 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ ساعة و 20 دقيقة

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

محمد رمضان: عندي أسطول سيارات.. ومش بتاع طال عمرك

منذ حوالي 13 ساعة

اتحاد الكرة يرد على أنباء تأجيل موقعة الأهلي والزمالك

منذ نصف ساعة

عقوبة قاسية تنتظر الترجي في حال وجود مؤامرة على الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:40 م

إجراءات مهمة وتحرك دولي.. 6 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

08:12 ص

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

10:49 م

عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

03:32 ص

عقوبة قاسية تنتظر الترجي في حال وجود مؤامرة على الزمالك

10:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة