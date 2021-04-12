خروج الفنانه فيفي عبده من غرفه العمليات













أعلنت منذ قليل عزه إبنه الفنانه فيفي عبده عن خروج والدتها من غرفه العمليات وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".













نشرت عزه الابنه الكبري للفنانه فيفي عبده صوره لوالدتها، وهي علي سرير المستشفي وعلقت عليها قائله :" الحمدلله أمي لسه خارجه من غرفه العمليات حالا ، اللهم يتمم شفاكي شفاء لايغادر سقما ، من فضلكم ادعوا لامي ربنا يقومها بالسلامه ".















