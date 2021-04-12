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المتحدث باسم قيادة العمليات العراقية المشتركة: نواصل عملياتنا الاستباقية ضد مواقع داعش
الإثنين 12/أبريل/2021 - 01:46 م
وكالات
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قال المتحدث باسم قيادة العمليات العراقية المشتركة، اليوم الاثنين، إن العمليات الاستباقية ضد مواقع تحصن عناصر تنظيم داعش متواصلة.
وأكد المتحدث باسم قيادة العمليات العراقية
المشتركة، في تصريحات لفضائية سكاي نيوز عربية، أنه تم قتل عدد كبير من مسلحي داعش
في العمليات الاستباقية ضد التنظيم الإرهابي.
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