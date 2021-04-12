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وزير خارجية روسيا: ندعم تسوية النزاعات الإقليمية حسب القانون الدولي
الإثنين 12/أبريل/2021 - 01:46 م
هدى عبدالرازق
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قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إنه أجرى مفاوضات منفصلة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ثم أجرى لقاءً مفيدا مع وزير الخارجية المصري، معربا عن تطور العلاقات المصرية الروسية بشكل جيد.
وأشار "لافروف"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن إنهم مصرين على استمرار تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات رغم ظروف جائحة كورونا، لافتا إلى أنهم تابعوا تنفيذ عدد من المشروعات وفي مقدمتها المحطة النووية، وإقامة منطقة صناعية روسية في مصر.
وأضاف أن هناك خطط لا بأس بها في مجال تطوير التعاون بين البلدين في مجال الثقافة والتعليم، كما ناقشوا طرق تطوير خطط "2+2"، مؤكدا أن الموقف الروسي ثابت خلال السنوات الأخيرة، حيث تدعم روسيا فكرة تسوية النزاعات الإقليمية بناء على القانون الدولي.
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