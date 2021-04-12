Advertisements

ارتفاع سعر نفط عمان 19 سنتاً للبرميل

الإثنين 12/أبريل/2021 - 01:35 م
بوابة الفجر
Advertisements
أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الخميس، ارتفاع سعر نفط عمان تسليم شهر يونيو القادم، بواقع 19 سنتاً للبرميل.

وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر يونيو / حزيران، ارتفع إلى 61.26 دولار للبرميل، مقارنة بسعره يوم الجمعة الماضي، عند 61.07 دولار.

وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر يوليو المقبل 60.67 دولار للبرميل، بارتفاع 22 سنتاً للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 60.45 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 9:20 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم مايو المقبل 0.24 بالمائة؛ ليصل إلى 59.46 دولار للبرميل، رابحاً 14 سنتاً للبرميل.

وارتفع سعر خام برنت تسليم يونيو 0.41 بالمائة؛ ليصل إلى مستوى 63.21 دولار للبرميل، بمكاسب 26 سنتاً للبرميل عن مستوياته السابقة.

 

أخبار تهمك

"إثيوبيا تتهرب".. الري تكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

تطورات جديدة في إيقاف عمرو أنور

منذ حوالي 3 ساعات

عقوبة قاسية تنتظر الترجي في حال وجود مؤامرة على الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. تصرف غير متوقع من محمد رمضان على الهواء

منذ حوالي 10 ساعة

أديب لـ محمد رمضان: لو محدش رباك أنا هربيك.. يا أنا يا أنت (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ يوم

رسميًا.. اتحاد الكرة يحيل واقعة إمام عاشور لـ لجنة الانضباط

منذ حوالي 4 ساعات

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

منذ حوالي 11 ساعة

محمد رمضان: عندي أسطول سيارات.. ومش بتاع طال عمرك

منذ حوالي 13 ساعة

إجراءات مهمة وتحرك دولي.. 6 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ ساعة و 25 دقيقة

ما حكم وضع الزبيب على الخشاف في رمضان ؟ الشيخ خالد عمران يُجيب

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يعاقب نجم الفريق بسبب سيمبا التنزاني

منذ حوالي 7 ساعات

اتحاد الكرة يرد على أنباء تأجيل موقعة الأهلي والزمالك

منذ 34 دقيقة

موسيماني يطلب ضم 4 صفقات نارية للأهلي

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:40 م

إجراءات مهمة وتحرك دولي.. 6 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

08:12 ص

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

10:49 م

عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

03:32 ص

عقوبة قاسية تنتظر الترجي في حال وجود مؤامرة على الزمالك

10:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة