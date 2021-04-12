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نجم توتنهام يتعرض لإساءات عنصرية

الإثنين 12/أبريل/2021 - 01:58 م
بوابة الفجر
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أدان توتنهام هوتسبير الإساءات العنصرية "المقيتة"، التي وجهت لمهاجم كوريا الجنوبية سون هيونغ مين، على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد استهدافه عقب الهزيمة 1-3 أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

قال توتنهام عبر حسابه على تويتر: "جولة جديدة من المباريات، والمزيد من الإساءات العنصرية المقيتة ضد أحد لاعبينا، تم إبلاغ منصات التواصل الاجتماعي بذلك مرة أخرى، وستجري الآن مراجعة شاملة بجانب رابطة الدوري الممتاز، لتحديد الإجراء الأكثر فعالية في المستقبل".

وكان زميل سون، ديفنسون هدفاً لإساءات عنصرية أيضاً، بينما تعرض العديد من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لإهانات عنصرية، ومن بينهم ثلاثي مانشستر يونايتد أنطوني مارسيال، وأكسل توانزيبي، وماركوس راشفورد، ومدافع تشيلسي ريس جيمس.

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