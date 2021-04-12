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الكويت تنفق 11.5 مليون دينار على دعم المواد التموينية

الإثنين 12/أبريل/2021 - 01:45 م
بوابة الفجر
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 قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية إنها أنفقت 11.5 مليون دينار على دعم المواد التموينية والإنشائية خلال شهر مارس الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الاثنين أن إجمالي ما تم إنفاقه على المواد الغذائية التي تشمل المواد الأساسية إضافةً إلى حليب ومغذيات الأطفال بلغ 6.2 مليون دينار، مبينة أنها أكثر المواد المدعومة تكلفة خلال الفترة المشمولة بالإحصائية.

وتابعت أن ما تم إنفاقه على دعم حليب ومغذيات الأطفال بأنواعها المختلفة قدر بحوالي 307 آلاف دينار، أنفقت على 13 صنفا من تلك المواد في حين بلغ دعم المواد الإنشائية حوالي 5.3 مليون دينار.

يذكر أن عدد المسجلين في كشوف إدارة التموين وفق آخر إحصائيات وزارة التجارة بلغ 2.09 مليون فرد من مستفيدي البطاقة التموينية، في حين بلغ عدد البطاقات التموينية التي أصدرتها الوزارة لهم 242.47 ألف بطاقة.

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