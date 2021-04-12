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تدريبات بدنية قوية للاعبي الزمالك تحت إشراف كارتيرون

الإثنين 12/أبريل/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات الجماعية ظهر اليوم الاثنين تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، استعدادا لمواجهة حرس الحدود ببطولة كأس مصر.

وأدى لاعبو الفريق فقرة تدريبات بدنية قوية بالكرة وبدون الكرة تحت إشراف كارتيرون المدير الفني، وأسامة نبيه المدرب العام.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين قبل مواجهة حرس الحدود.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره حرس الحدود يوم الأربعاء المقبل على ملعب ستاد السويس، ضمن مواجهات دور الـ٣٢ من بطولة كأس مصر.

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