مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو تفوق التوقعات في فبراير





كشفت بيانات أن مبيعات تجزئة أقوى من المتوقع بمنطقة اليورو في فبراير شباط، إذ خففت بعض الدول قيود مكافحة جائحة كوفيد-19 في ذلك الشهر قبل أن تعود لتشديدها في مارس آذار.





وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن مبيعات التجزئة في التسع عشرة دولة التي تستخدم اليورو ارتفعت 13% عن الشهر السابق في فبراير شباط لكنها هبطت 2.9% على أساس سنوي.





وكان استطلاع رأي أجرته رويترز قد توقع زيادة 1.5% على أساس شهري وتراجعا نسبته 5.4% على أساس سنوي.