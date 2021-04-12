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مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو تفوق التوقعات في فبراير

الإثنين 12/أبريل/2021 - 01:55 م
بوابة الفجر
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كشفت بيانات أن مبيعات تجزئة أقوى من المتوقع بمنطقة اليورو في فبراير شباط، إذ خففت بعض الدول قيود مكافحة جائحة كوفيد-19 في ذلك الشهر قبل أن تعود لتشديدها في مارس آذار.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن مبيعات التجزئة في التسع عشرة دولة التي تستخدم اليورو ارتفعت 13% عن الشهر السابق في فبراير شباط لكنها هبطت 2.9% على أساس سنوي.

وكان استطلاع رأي أجرته رويترز قد توقع زيادة 1.5% على أساس شهري وتراجعا نسبته 5.4% على أساس سنوي.

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