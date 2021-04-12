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موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الإثنين 12/أبريل/2021 - 02:01 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يواجه فريق مانشستر سيتي، منافسه أستون فيلا، يوم الأربعاء 21 أبريل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الفيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وستقام المباراة بين مانشستر سيتي وأستون فيلا في الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.


ويواجه مانشستر سيتي، بوروسيا دورتموند، يوم الأربعاء المقبل على ملعب سيجنال أدونا بارك، في إطار منافسات إياب دور الربع نهائي من دوري أبطال أوروبا.

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موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

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