القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد النصر في ربع نهائي كأس مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق النصر القاهري ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر في نسختها الجارية 2020 – 2021.





وتنطلق مباراة الأهلي مع النصر القاهري يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت السعودية، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر بالموسم الجاري، بعدما سبق تأجيلها.





ويسعى فريق الأهلي لتحقيق الفوز على نظيره فريق النصر والتأهل لدور الـ16 لبطولة كأس مصر والمنافسة على اللقب المحلي الذي توج به الموسم الماضي على حساب فريق طلائع الجيش.





وستذاع مباراة الأهلي مع النصر القاهري يوم الأربعاء المقبل في تمام التاسعة والنصف مساءا عبر قناة "أون تايم سبورتس" الفضائية الناقل الرسمي لمباريات بطولة كأس مصر، وستقام المباراة على ملعب "الأهلي WE السلام".



