Advertisements

وزيرة التضامن تشهد اللقاء التنشيطي لبرنامج فرصة (صور)

الإثنين 12/أبريل/2021 - 02:52 م
بوابة الفجر
آيات عامر
Advertisements
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، اللقاء التنشيطي لبرنامج فرصة للمنسقين المحليين بالتعاون مع شركاء البرنامج مديري مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، وذلك في إطار تعزيز القدرات البشرية التنفيذية لبرنامج فرصة فى مختلف المحافظات المستهدفة ومن أجل رفع القدرات والمهارات وعرض ومناقشة خطط البرنامج المستقبلية فى قطاعي نقل الأصول والتدريب والتوظيف وذلك لعدد 38 منسق بـ 16 محافظة وهى الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الأقصر، قنا، أسوان، القليوبية، شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادى الجديد، البحر الأحمر، المنوفية، الغربية وكفر الشيخ.

يأتي هذا اللقاء إستكمالا لسلسلة من اللقاءات التي تمت في المحافظات أو من خلال منصات الإجتماعات عن بعد مع أعضاء الفريق.

وأكدت وزيرة التضامن الإجتماعي، علي أن البرنامج يعد إحدى صور التمكين الاقتصادى التى تتبناها الوزارة وينفذ من خلال ‎نشاط التدريب والتوظيف، مضيفة أنه تم تدريب القيادات النسائية كمكلفات الخدمة العامة والرائدات الريفيات والمثقفات المجتمعيات، مشيرة إلي أن البرنامج يعمل على تعديل السلوك وذلك لتغيير اتجاهات المستفيدين من الاعتماد على الاتكالية إلى العمل والإنتاج والإنتقال من الزيارات الميدانية المعتادة إلى التحفيز وتعديل السلوك الخاص بالتمكين الاقتصادي.

وذكرت وزيرة التضامن الإجتماعي أن البرنامج يقوم حاليًا بالتوسع في الوحدات الفرعية التابعة له والتي بلغ عددها 16 وحدة فرعية في عدد 16 محافظة وجار افتتاح 11 وحدة فرعية فى عدد 11 محافظة ليبلغ إجمالى الوحدات الفرعية 27 وحدة فرعية فى 27 محافظة وتغطي محافظات الوجه القبلي والبحري والمحافظات الحدودية.

وتناول اللقاء التعريف بالبرنامج وأهدافه والمهام والمسؤوليات الموكلة لمنسق نقل الأصول ومنسق التدريب والتوظيف، كما تناول اللقاء خطة المتابعة والتقييم ودراسة أثر التدخلات ومنهج تعديل السلوك وتحفيز المستفيدين.
وزيرة التضامن تشهد اللقاء التنشيطي لبرنامج فرصة (صور)
وزيرة التضامن تشهد اللقاء التنشيطي لبرنامج فرصة (صور)
وزيرة التضامن تشهد اللقاء التنشيطي لبرنامج فرصة (صور)
وزيرة التضامن تشهد اللقاء التنشيطي لبرنامج فرصة (صور)
وزيرة التضامن تشهد اللقاء التنشيطي لبرنامج فرصة (صور)
وزيرة التضامن تشهد اللقاء التنشيطي لبرنامج فرصة (صور)
وزيرة التضامن تشهد اللقاء التنشيطي لبرنامج فرصة (صور)
وزيرة التضامن تشهد اللقاء التنشيطي لبرنامج فرصة (صور)

أخبار تهمك

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ يوم

الأهلي يعاقب نجم الفريق بسبب سيمبا التنزاني

منذ حوالي 8 ساعات

إجراءات مهمة وتحرك دولي.. 6 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

"إثيوبيا تتهرب".. الري تكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

صراع اللقب.. موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني

منذ ساعة

موسيماني يطلب ضم 4 صفقات نارية للأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عقوبة قاسية تنتظر الترجي في حال وجود مؤامرة على الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على موعد قمة الدوري بين الأهلي والزمالك في رمضان

منذ أقل من نصف ساعة

اتحاد الكرة يرد على أنباء تأجيل موقعة الأهلي والزمالك

منذ ساعتين

رسميًا.. اتحاد الكرة يحيل واقعة إمام عاشور لـ لجنة الانضباط

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. تصرف غير متوقع من محمد رمضان على الهواء

منذ حوالي 11 ساعة

محمد رمضان: عندي أسطول سيارات.. ومش بتاع طال عمرك

منذ حوالي 15 ساعة

أديب لـ محمد رمضان: لو محدش رباك أنا هربيك.. يا أنا يا أنت (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:40 م

إجراءات مهمة وتحرك دولي.. 6 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

08:12 ص

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

10:49 م

عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

03:32 ص

اتحاد الكرة يرد على أنباء تأجيل موقعة الأهلي والزمالك

01:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة