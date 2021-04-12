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البورصة تربح 4.6 مليار جنيه في ختام أخرجلسة لها قبل شهر رمضان

الإثنين 12/أبريل/2021 - 02:48 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين  اخر جلساتها ما قبل شهر رمضان المبارك ، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات المصريين.


وربح رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 653.209 مليار جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.55%، ليغلق عند مستوى 10450 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 1969 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 2911 نقطة.

وحققت البورصة اليوم تداولات وصلت الي 1.2 مليار جنيه وأحجام تداول بـ 543.3 مليون ورقة منفذة علي عدد 43.5 ألف صفقة.

وبلغت مشتريات المتعاملين المصريين بالبورصة اليوم الي 183.4 مليون جنيه ، فيما حققت مبيعات الأجانب والعرب نحو 163.8 مليون جنيه و19.5 مليون جنيه علي التوالي.

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