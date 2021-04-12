وزير الخارجية: توافق في الرؤى بين مصر وروسيا بشأن ليبيا (فيديو)

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك توافق في الرؤى بين مصر وروسيا فيما يتعلق بليبيا، فنحن دعمنا المسار السياسي الذي تم اعتماده في ليبيا بجنيف، وما تلى ذلك من تصديق البرلمان الليبي باعتباره جهة تشريعية على الحكومة الليبية.





وأوضح "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن المسار السياسي مرتبط بالتنفيذ الكامل لمقررات اللجنة العسكرية 5+5، وخروج كافة القوى الأجنبية من الأراضي الليبية، والتعامل مع قضية المقاتلين الأجانب وفك الميليشيات وتوحيد القوات المسلحة والتوزيع العادل للثروة الليبية والوصول للانتخابات التشريعية والرئاسية في 24 ديسمبر.





وتابع وزير الخارجية، أنه عندما تعقد الانتخابات وتشكل حكومة تعبر عن إرادة الشعب الليبي، سوف تحترم مصر والمجتمع الدولي هذه الإرادة حفاظًا على وحدة وسيادة ومقدرات ليبيا بعيدًا عن التنظيمات الإرهابية والميليشيات الداعمة لها، مشددًا على الاستمرار في توفير كافة الدعم لتحقيق هذه الأهداف بحكم العلاقات الوثيقة التي تربط مصر بليبيا ولما للقضية الليبية من تأثير مباشر على الأمن القومي المصري.



