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محافظ بني سويف: الكشف وتوفير العلاج لـ1160 مواطناُ ضمن القوافل المجانية لوزارة الصحة

الإثنين 12/أبريل/2021 - 02:58 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سيرالعمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا،مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.

وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة على المحافظ،الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية الأنصار مركز اهناسيا على مدار"السبت والأحد الماضيين"مكونة من 9 عيادات فى 8 تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام،الأسنان،النساء،الرمد،الأسنان،الجلدية وتنظيم الأسرة) ووسط إجراءات وقائية مشددة،حيث تم الكشف على 1164 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان،معمل دم 62، معمل طفيليات 28،حالات الأشعة 25، استصدار 2 قرار نفقة دولة، تحويل حالة واحدة للمستشفي لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 35 حالة.


وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 97 مواطنا، وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية ( الالتهاب الكبدي الفيروسي - فيروس كورونا، السعار،أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا )،الأمراض غير المعدية (الضغط، السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن،ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)،فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 90 مواطنا.

من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة أكد أن تلك القوافل تشهد دعمًا نوعيًا من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي،الأستاذ طه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، والأستاذ عيد فرج مسئول معلومات القوافل، الأستاذ أحمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.
محافظ بني سويف: الكشف وتوفير العلاج لـ1160 مواطناُ ضمن القوافل المجانية لوزارة الصحة
محافظ بني سويف: الكشف وتوفير العلاج لـ1160 مواطناُ ضمن القوافل المجانية لوزارة الصحة
محافظ بني سويف: الكشف وتوفير العلاج لـ1160 مواطناُ ضمن القوافل المجانية لوزارة الصحة
محافظ بني سويف: الكشف وتوفير العلاج لـ1160 مواطناُ ضمن القوافل المجانية لوزارة الصحة
محافظ بني سويف: الكشف وتوفير العلاج لـ1160 مواطناُ ضمن القوافل المجانية لوزارة الصحة
محافظ بني سويف: الكشف وتوفير العلاج لـ1160 مواطناُ ضمن القوافل المجانية لوزارة الصحة
محافظ بني سويف: الكشف وتوفير العلاج لـ1160 مواطناُ ضمن القوافل المجانية لوزارة الصحة
محافظ بني سويف: الكشف وتوفير العلاج لـ1160 مواطناُ ضمن القوافل المجانية لوزارة الصحة

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