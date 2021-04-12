هبوط جماعي بمؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات

أنهت بورصة الكويت تعاملات جلسة اليوم الاثنين على تراجع جماعي لكافة المؤشرات ، وأنهى المؤشر العام للبورصة تعاملات اليوم مُتراجعاً 0.40%، وهبط السوق الأول 0.44%، وسجل المؤشران “رئيسي 50” والرئيسي انخفاضاً بالنسبة نفسها البالغة 0.26%.







