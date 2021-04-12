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هبوط جماعي بمؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات

الإثنين 12/أبريل/2021 - 02:56 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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أنهت بورصة الكويت  تعاملات جلسة اليوم الاثنين على تراجع جماعي لكافة المؤشرات ، وأنهى المؤشر العام للبورصة تعاملات اليوم مُتراجعاً 0.40%، وهبط السوق الأول 0.44%، وسجل المؤشران “رئيسي 50” والرئيسي انخفاضاً بالنسبة نفسها البالغة 0.26%.


 
وتراجعت السيولة اليوم بنسبة 2.2% لتصل إلى 63.10 مليون دينار مقابل 64.49 مليون دينار بالأمس، كما تراجعت أحجام التداول 4.1% إلى 390.11 مليون سهم مقابل 406.83 مليون سهم بجلسة الأحد

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