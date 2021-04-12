رشوان: حوار موسع حول فتح التعيينات للصحفيين بالمؤسسات القومية

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن المؤسسات الصحفية القومية تعاني من الشيخوخة، وقلة الكوادر الشبابية التي تساعدها على مواكبة التطور التكنولوجي، ولهذا السبب دخل في حوار مع هذه المؤسسات والهيئة الوطنية للصحافة، وأيضًا مجلس الوزراء، ووزارة المالية، من أجل إعادة فتح باب التعيين أمام الزملاء الصحفيين في هذه المؤسسات.





وأضاف في تصريحات صحفية أن النقابة ستتقدم بطلب لإجراء حوار مفتوح بالاشتراك مع رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية، ووزارة المالية، ورئاسة الوزراء، لفتح التعيين وفقًا للجداول المقيد بها الزملاء المتدربين، التي كانت قد أخطرت بها الهيئات النقابة مُسبقًا، وأيضًا وفقًا للكفاءة.





جاء ذلك خلال حوار أجراه ضياء رشوان مع الزملاء الصحفيين المُكلفيت بتغطية أخبار النقابة، اليوم، حول خطته المستقبلية خلال العامين المقبلين، بعد فوزه بمقعد النقيب لدورة ثانية.

