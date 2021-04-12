الصيف قادم.. 6 تحذيرات من الأرصاد بشأن الطقس الأيام المقبلة

عدة تحذيرات أطلقتها هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة المتوقع حدوثه على مدار الساعات التالية وبدء شهر رمضان.



ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء، بينما يسود طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا ويبقى الطقس بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للبرودة على باقي الأنحاء.





ارتفاع ٦ درجات أول أيام رمضان

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة ستشهد غدا الثلاثاء 13 أبريل أول أيام شهر رمضان ارتفاع 6 درجات في القاهرة والمحافظات، مؤكدة أن الطقس في فترة الليل سيكون مائل للبرودة على كافة الأنحاء، مع نشاط في حركة الرياح على محافظة جنوب سيناء.





الأربعاء.. لطيف وحار على الصعيد

ويوم الأربعاء، يسود طقس معتدلا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد وكذلك جنوب سيناء، بينما سيكون لطيفا على السواحل الشمالية، اما في محافظات جنوب الصعيد سيكون مائلا للحرارة.



حرارة مرتفعة يوم الخميس

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية بان الطقس يوم الخميس سيشهد ارتفاع في درجات الحرارة وسيكون الطقس مائل للحرارة على القاهرة والجيزة والوجه البحري حتى محافظات شمال الصعيد ومحافظة جنوب سيناء، بينما سيكون لطيف على السواحل الشمالية، وحار على محافظات جنوب الصعيد.



ارتفاع آخر في الحرارة يوم الجمعه

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعًا آخر في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، اعتبارًا من يوم الجمعة؛ ليسود طقس حار شمالًا حتى القاهرة الكبرى وشديد الحرارة جنوبا نهارًا، ولطيف ليلًا على كل الأنحاء.



نشاط الرياح يومي السبت والأحد

وأوضحت أنه من المتوقع تعرض مناطق من جنوب سيناء وغرب البلاد لنشاط رياح، وذلك يوم السبت الموافق 17 أبريل.



وذكرت أنه من المتوقع أن يشهد يوم الأحد الموافق 18 أبريل، نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.





