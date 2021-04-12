طقس ناري.. تحذيرات شديدة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من غدًا الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021 وحتى يوم السبت المقبل الموافق 17 أبريل 2021



وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من نشاط الرياح، حيث تكون مثيرة للأتربة، تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية



وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:



اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة علي كافة الانحاء طقس مائل للحرارة شمالًا حتي القاهرة الكبري ودرجة الحرارة العظمي (25:30)، وحار جنوبا ودرجة الحرارة العظمي (38:34)، مائل للبرودة ليلًا علي معظم الأنحاء ودرجات الحرارة الصغرى (15:20)



غدا الثلاثاء:



نشاط الرياح: علي مناطق من جنوب سيناء.



يوم الأربعاء المقبل:



نشاط الرياح: على مناطق من جنوب سيناء.



يوم الخميس:



نشاط الرياح: علي مناطق من جنوب سيناء.



اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل ارتفاع آخر في درجات الحرارة علي كافة الانحاء طقس حار شمالًا حتي القاهرة الكبري ودرجة الحرارة العظمي (31-37)، شديد الحرارة جنوبا ودرجة الحرارة العظمي (37-40)، بارد ليلًا علي معظم الأنحاء ودرجات الحرارة الصغرى (15-20)



يوم الجمعة المقبل:



نشاط الرياح: علي مناطق من جنوب سيناء.



يوم السبت المقبل:



نشاط الرياح: علي مناطق من جنوب سيناء وغرب البلاد.



يوم الاحد المقبل:



نشاط الرياح: علي مناطق من شمال البلاد وحتي شمال الصعيد.



وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.