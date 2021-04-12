تعرف على موعد قمة الدوري بين الأهلي والزمالك في رمضان

يترقب عشاق الكرة المصرية المواجهة النارية المنتظرة بين الأهلي والزمالك في مباراة القمة، المقرر لها يوم 18 أبريل الجاري، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.





ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري المصري:





يعتلي فريق الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، جمعها من 10 انتصارات، و3 تعادلات وهزيمة وحيدة، بينما يحتل فريق الأهلي المركز الرابع برصيد 27 نقطة، من 8 انتصارات و 3 تعادلات وله 4 مباريات مؤجلة.









ويتطلع الزمالك لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتأمين صدارته لبطولة الدوري، بينما يبحث الأهلي عن الفوز والعودة للمنافسة على قمة الترتيب في مشواره نحو الاحتفاظ بلقب البطولة المحلية.





موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري:

تنطلق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في تمام التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة، يوم 18 أبريل الجاري، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع ببطولة الدوري الممتاز.





وستذاع مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم 18 – 4 – 2021 عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس الفضائية الناقل الرسمي للبطولات المحلية، وكذلك عبر التردد الأرضي للتليفزيون المصري وذلك في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة.