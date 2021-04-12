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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الإثنين

الإثنين 12/أبريل/2021 - 03:04 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الإثنين.

ويحتل فريق مانشستر سيتي حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ٧٤ نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:

1- مانشستر سيتي 74 نقطة
2- مانشستر يونايتد 63 نقطة
3 – ليستر سيتي 56 نقطة
4- وست هام 55 نقطة
5- تشيلسي 54 نقطة
6- ليفربول 52 نقطة
7- توتنهام 49
8 – إيفرتون 47 نقطة
9 – أرسنال 45 نقطة
10 – ليدز يونايتد 45 نقطة
11 – أستون فيلا 44 نقطة
12- وولفرهامبتون 38 نقطة
13- كريستال بالاس 38 نقطة
14- ساوثهامبتون 36 نقطة
15 – بيرنلي 33 نقطة
16-برايتون أند هوف ألبيون 32 نقطة
17 – نيوكاسل يونايتد 32 نقطة
18 – فولهام 26 نقطة
19 – وست بروميتش 21 نقطة
20- شيفيلد يونايتد 14 نقطة

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