سوزان نجم الدين تتصدر تريند "تويتر" بعد عرض حلقتها مع سمر يسري





تصدرت الفنانة سوزان نجم الدين، تريند "تويتر" بعد حلولها ضيفة في برنامج سمر يسري علي قناة الحياة وذلك بعد عدد من التصريحات الجريئة في البرنامج .





وكانت قالت نجم الدين، خلال لقاء ببرنامج "يوم ليك" المذاع على شاشة قناة "الحياة" وتقدمه الإعلامية سمر يسري، أن مسلسل *امرأة من رماد" من أجمل الأعمال التي شاركت فيها، ومن أحلى الأدوار في حياتها، نظرا لأنه أول عمل لها بعد الحرب في سوريا، حيث ظلت تعتذر عن مشاركتها في أي عمل لمدة 3 سنوات، «كل المشاعر اللي عشتها في الحرب فرغتها فيه، وكان دوري معقد جدا وشخصيتين شيزوفرينيا.





وكانت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، قد أعلنت في نهاية شهر نوفمبر الماضي، وفاة زوجها ووالد أبنائها رجل الأعمال السوري سراج الدين الأتاسي، في الولايات المتحدة الأمريكية.