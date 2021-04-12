"الكهرباء": تنفيذ استثمارات بحوالي 29.5 مليار جنيه





انعقدت الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .





اكد الدكتور شاكر أن قطاع الكهرباء يستهدف في ظل المساندة والدعم المستمر والفعال من جانب القيادة السياسية للتغلب على التحديات التي تواجه القطاع وتعزيز استقرار الشبكة القومية .





وأوضح المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة تعمل علي تحقيق المؤشرات التالية بموازنة العام المالي 2021/2022من خلال العديد من الإجراءات أهمها :





· إضافة قدرات للشبكة القومية بحوالي 450 ميجاوات لترتفع معها القدرات الأسمية إلى 60567 ميجاوات بنسبة تطور 0.7% عن العام المالي المتوقع 2020/2021.





· زيادة الطاقة المولدة إلى 192.044 مليار ك.و.س بنسبة تطور 1% عن العام المالي المتوقع 2020/2021.





· انخفاض معدل استهلاك الوقود إلى 180.8 جرام/ ك.و.س بنسبة تحسن 0.5% عن المعدل المتوقع للعام المالي 2020/2021 نتيجة عدة أسباب أهمها تعظيم الإنتاج من الوحدات التي تعمل كدورة مركبة وارتفاع مشاركة المحطات التابعة للشركة القابضة (سيمنز) إلى حوالي 31.5% من إجمالي الطاقة المولدة.





· الاستمرار في إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة.





· استكمال تنفيذ خطة تدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة.





· استمرار التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.





· الاستمرار في تنفيذ الخطة الموضوعة لدفع برامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة قدماً وما يتضمنه ذلك من إجراءات لرفع الوعي وزيادة ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة.





· تنفيذ استثمارات بحوالي 29.5 مليار جنيه.





· زيادة عدد المشتركين إلى 39.6 مليون مشترك بنسبة تطور 3.6% عن العام المالي المتوقع 2020/2021.





· زيادة الطاقة المباعة للمستهلكين لتصل إلى حوالي 168.503 مليار ك.و.س بنسبة تطور 7% عن العام المالي المتوقع 2020/2021.





· انخفاض نسبة الفقد في الطاقة بشبكات النقل والتوزيع إلى حوالي 14.3% مقابل 18.5% للعام المالي المتوقع 2020/2021.

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