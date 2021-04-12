النفط يرتفع على نطاق ضيق مع زيادة إصابات كورونا





ارتفعت أسعار النفط لكنها ظلت تتحرك داخل نطاق ضيق الاثنين 12 ابريل وسط تفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد الأميركى مع تسارع في وتيرة حملات التحصين من فيروس كورونا، غير أن زيادة إصابات كوفيد-19 في مناطق أخرى من العالم يكبح الأسعار.





وصعد خام برنت 29 سنتا بما يعادل 0.5% إلى 63.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:06 بتوقيت غرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتا أو 0.3% مسجلا 59.49 دولار للبرميل.





راوحت الأسعار نطاقا ضيقا في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، ودار برنت بين 60 و65 دولارا والخام الأميركي بين 57 و62 دولارا.