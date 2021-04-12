زينة: أنا مفاجأة رمضان ٢٠٢١ ب"دهب" النصابه فى كله بالحب













أكدت الفنانة زينة أنها ستكون واحدة من مفاجآت دراما رمضان ٢٠٢١ من خلال شخصية دهب النصابة التى تقدمها فى مسلسل ( كله بالحب ) الذى تعرضه قناتى روتانا دراما وفضائية lbc .













وعبرت زينه فى تصريحات صحفية خاصه عبر رسالة صوتيه عن سعادتها بعرض مسلسلها على هاتين القناتين وقالت انا أتفاءل بهما جدآ جدآ .

















وأضافت زينه المسلسل كان فكره فى دماغى وإشتغلنا عليها وغيرنا فيها ، والشخصية التى أقدمها ( دهب ) هى بنت نصابة وهى شخصية مختلفه تمامآ تدخل فى حوارات غير مقصوده ، على سبيل الهزار ولكنها تتورط فى مشاكل لم تكن تتوقعها .

















مسلسل ( كله بالحب ) إخراج عصام عبد الحميد ويشارك فيه كوكبة من النجوم صابرين - أحمد السعدنى - باسم سمره - كريم قاسم - وعدد من النجوم العرب فى مقدمتهم الفنان الموهوب سامر المصرى .















