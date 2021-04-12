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زينة: أنا مفاجأة رمضان ٢٠٢١ ب"دهب" النصابه فى كله بالحب

الإثنين 12/أبريل/2021 - 03:12 م
بوابة الفجر
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أكدت الفنانة زينة أنها ستكون واحدة من مفاجآت دراما رمضان ٢٠٢١ من خلال شخصية دهب النصابة التى تقدمها فى مسلسل ( كله بالحب ) الذى تعرضه قناتى روتانا دراما وفضائية lbc .



وعبرت زينه فى تصريحات صحفية خاصه عبر رسالة صوتيه عن سعادتها بعرض مسلسلها على هاتين القناتين وقالت انا أتفاءل بهما جدآ جدآ .




وأضافت زينه المسلسل كان فكره فى دماغى وإشتغلنا عليها وغيرنا فيها ، والشخصية التى أقدمها ( دهب ) هى بنت نصابة وهى شخصية مختلفه تمامآ تدخل فى حوارات غير مقصوده ، على سبيل الهزار ولكنها تتورط فى مشاكل لم تكن تتوقعها . 




مسلسل ( كله بالحب ) إخراج عصام عبد الحميد ويشارك فيه كوكبة من النجوم صابرين - أحمد السعدنى - باسم سمره - كريم قاسم - وعدد من النجوم العرب فى مقدمتهم الفنان الموهوب سامر المصرى . 




روتانا دراما تعرض أيضآ مسلسلات ، بيت الذل بطولة عبد الرحمن العقل - مشارى البلام - عبدالله الطليحى - إيمان الحسينى ومسلسل سما عاليه بطولة جاسم النبهان - زهراء الخرجى -حمد العومانى  ، ومسلسل الطاووس بطولة جمال سليمان - سميحه ايوب - سهر الصايغ ، ومسلسل الكندوش بطولة أيمن زيدان - صباح الجزايرى - سولاف فواخرجى ، ومسلسل على صفيح ساخن بطولة باسم ياخور - أمل بوشوشه - سلوى حداد ، ومسلسل خيبة أمل بطولة كارلوس عازار - طلال ماردينى - جوى سلامه - أحمد كراره ، ومسلسل مسألة وقت بطولة محمد العلوى - زينه مكى - وسام صباغ ،، ومسلسل يجيب الله مطر بطولة زهره عرفات - أحمد السلمان -ميس قمر ، ومسلسل صقار بطولة رشيد عساف - جولييت عوض - رشيد ملحس .

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