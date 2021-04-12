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عاجل.. تعرف على مواعيد عمل شركات المحمول في رمضان

الإثنين 12/أبريل/2021 - 03:13 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور طوال فترة شهر رمضان المبارك لتكون كالتالي:

قبل الإفطار:

طوال أيام الأسبوع: من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة والنصف عصراً. 
يوم الجمعة: من الساعة الواحدة والنصف ظهراً وحتى الساعة الرابعة والنصف عصراً.

بعد الإفطار:
طوال أيام الأسبوع: من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الحادية عشر مساءً.


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