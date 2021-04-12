البرلمان العربي يعلن خلوه من أي إصابات بفيروس كورونا

أكد المستشار كامل شعراوى، أمين عام البرلمان العربي، أن إجراءات وترتيبات الجلسة العامة الرابعة للبرلمان العربي والتي عقدت بمقر جامعة الدول العربية، كانت محل إشادة وتقدير من جانب أعضاء البرلمان العربي، معلنًا خلو البرلمان العربي من أي إصابات أو اشتباه بفيروس كورونا- 19.







