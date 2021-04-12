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البرلمان العربي يعلن خلوه من أي إصابات بفيروس كورونا

الإثنين 12/أبريل/2021 - 03:18 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
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أكد المستشار كامل شعراوى، أمين عام البرلمان العربي، أن إجراءات وترتيبات الجلسة العامة الرابعة للبرلمان العربي والتي عقدت بمقر جامعة الدول العربية، كانت محل إشادة وتقدير من جانب أعضاء البرلمان العربي، معلنًا خلو البرلمان العربي من أي إصابات أو اشتباه بفيروس كورونا- 19.


وقال "شعراوي"، إن تنظيم البرلمان العربي جلساته الأخيرة حضوريا في جمهورية مصر العربية يؤكد قدرتها على تجاوز كافة التحديات على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم حاليا.

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