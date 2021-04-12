مؤشر سوق الأسهم السعودية يهبط 0.31% في ختام التعاملات

أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الأثنين، على تراجع وهبط المؤشر العام للسوق بنسبة 0.31%، فاقدا 31 نقطة من رصيده، هبط بها إلى مستوى 9907 نقطة.





وسجلت البورصة السعودية بتعاملات ثاني جلسات الأسبوع قيم تداول بلغت 8.2 مليار ريال من خلال 285 مليون سهم، مقابل 7.6 مليار ريال من خلال 302 مليون سهم بنهاية جلسة أمس الاحد.





وأختتم سوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة أمس الأحد، على تراجع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.74%، فاقدا 73 نقطة من رصيده، هبط بها إلى مستوى 9938 نقطة.





وتراجعت قيم التداول إلى 7.6 مليار ريال من خلال 302 مليون سهم، مقابل 8.94 مليار ريال من خلال 282.4 مليون سهم بنهاية جلسة الخميس.