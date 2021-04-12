وزيرة الصحة: الأقصر أسرع محافظة انضمت للتأمين الشامل (فيديو)

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مستشفى إيزيس للنساء والتوليد والحضانات والتي تعد أول وأكبر مستشفى في جنوب الصعيد للنساء والتوليد تم الانتهاء منها وبدأ العمل بها، وهناك أكثر من 3 آلاف منتفعة ترددت عليها.





وأضافت "هالة زايد" خلال حوارها مع مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، على هامش تفقدها مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر اليوم الاثنين، أننا تعدينا مرحلة المنشأ والميكنة لمرحلة أكبر وهي جدارة وعالمية الخدمة، لافتة إلى أن ميزة منظومة التأمين الصحي في الأقصر أنها بنيت على خبرات منظومة بورسعيد، بما ساهم في تخطي كافة التحديات التي واجهت المنظومة الأولى في منظومة الأقصر، ولذلك بدأت قوية وبشكل أسرع، ورغم كثافة الأبنية الصحية بالمحافظة إلا أنها تعتبر أسرع محافظة انضمت لمنظومة التأمين الصحي الشامل، موضحة أن نسبة تسجيل الأسر بالأقصر بالمنظومة وصلت لأكثر من 84%.



