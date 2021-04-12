Advertisements

وزيرة الصحة: الأقصر أسرع محافظة انضمت للتأمين الشامل (فيديو)

الإثنين 12/أبريل/2021 - 03:20 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مستشفى إيزيس للنساء والتوليد والحضانات والتي تعد أول وأكبر مستشفى في جنوب الصعيد للنساء والتوليد تم الانتهاء منها وبدأ العمل بها، وهناك أكثر من 3 آلاف منتفعة ترددت عليها.

وأضافت "هالة زايد" خلال حوارها مع مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، على هامش تفقدها مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر اليوم الاثنين، أننا تعدينا مرحلة المنشأ والميكنة لمرحلة أكبر وهي جدارة وعالمية الخدمة، لافتة إلى أن ميزة منظومة التأمين الصحي في الأقصر أنها بنيت على خبرات منظومة بورسعيد، بما ساهم في تخطي كافة التحديات التي واجهت المنظومة الأولى في منظومة الأقصر، ولذلك بدأت قوية وبشكل أسرع، ورغم كثافة الأبنية الصحية بالمحافظة إلا أنها تعتبر أسرع محافظة انضمت لمنظومة التأمين الصحي الشامل، موضحة أن نسبة تسجيل الأسر بالأقصر بالمنظومة وصلت لأكثر من 84%.

وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أنه يتم حاليًا إعداد 5 محافظات أخرى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها، حيث سيتم الانتهاء من محافظتي السويس وأسوان هذا العام والرئيس عبدالفتاح السيسي سيدشنهما، وبذلك تكون المرحلة الأولى مكتملة كما يتم إعداد حاليًا محافظات سوهاج والمنيا والقليوبية وكفر الشيخ ومرسي مطروح استعدادًا للمرحلة الثانية في محاولة لضغط البرنامج الزمني لتطبيق التأمين الصحي الشامل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة الفجر التأمين الصحي الشامل أخبار مصر

أخبار تهمك

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

إجراءات مهمة وتحرك دولي.. 6 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يعاقب نجم الفريق بسبب سيمبا التنزاني

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. تصرف غير متوقع من محمد رمضان على الهواء

منذ حوالي 12 ساعة

اتحاد الكرة يرد على أنباء تأجيل موقعة الأهلي والزمالك

منذ ساعتين

تطورات جديدة في إيقاف عمرو أنور

منذ حوالي 5 ساعات

عقوبة قاسية تنتظر الترجي في حال وجود مؤامرة على الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

منذ حوالي 12 ساعة

أديب لـ محمد رمضان: لو محدش رباك أنا هربيك.. يا أنا يا أنت (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يطلب ضم 4 صفقات نارية للأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

"إثيوبيا تتهرب".. الري تكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على موعد قمة الدوري بين الأهلي والزمالك في رمضان

منذ نصف ساعة

رسميًا.. اتحاد الكرة يحيل واقعة إمام عاشور لـ لجنة الانضباط

منذ حوالي 5 ساعات

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ يوم

محمد رمضان: عندي أسطول سيارات.. ومش بتاع طال عمرك

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: تشغيل العيادات الخارجية وقسم الطوارئ بمستشفى إسنا السبت القادم

وزيرة الصحة تشدد على سرعة الانتهاء من تطوير مستشفى النساء والولادة التخصصي بالبياضية

الصحة تطالب شركات تطوير المنشآت الطبية بالأقصر الانتهاء في مواعيدها

وزيرة الصحة تشيد بمعدلات تنفيذ الأعمال بمستشفى ووحدة صحة البياضية

وزيرة الصحة: التشغيل التجريبي للتأمين الشامل بالأقصر خلال أيام

وزيرة الصحة: تغيير اسم مستشفى البياضة ل"إيزيس التخصصي"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:40 م

إجراءات مهمة وتحرك دولي.. 6 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

08:12 ص

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

10:49 م

عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

03:32 ص

عقوبة قاسية تنتظر الترجي في حال وجود مؤامرة على الزمالك

10:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة