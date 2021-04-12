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موسيماني يعدل موعد تدريبات الأهلي في رمضان

الإثنين 12/أبريل/2021 - 03:25 م
موسيماني
موسيماني
محمد الصو
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قرر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعديل موعد تدريبات الفريق الجماعية والتي تقام على ملعب التتش بالجزيرة، خلال شهر رمضان الكريم والذي يبدأ غدًا الثلاثاء، حيث من المقرر أن تقام تدريبات النادي الأهلي مساء خلال شهر رمضان بعدما كان الفريق يتدرب في الواحدة ظهرًا طوال الفترة الماضية.

وقام سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في الأهلي، بإبلاغ اللاعبين بالمواعيد الجديدة لتدريبات الأهلي الجماعية خلال شهر رمضان حيث تقرر إقامة التدريبات عقب وجبة الإفطار وذلك طوال شهر رمضان.

ويخوض الأهلي تدريباته الجماعية في التاسعة مساء غدًا الثلاثاء على أن يدخل بعدها معسكرًا مغلقًا في أحد فنادق الإسكندرية استعدادًا لمواجهة النصر القاهري في كأس مصر.

ويواجه الأهلي نظيره النصر في تمام التاسعة والنصف مساء يوم الأربعاء المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

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موسيماني رياضة اخبار الرياضة

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