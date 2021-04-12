توني ماهر مهندس في مسرحية "فيلم رومانسي"







يُشارك الفنان الشاب توني ماهر حاليًا في مسرحية"فيلم رومانسي"، وهي من تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر، بطولة محسن منصور، محمد عز، دارين حداد، مروة الصباحي، لميس الشاذلي، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهن خالد سليم، شيري عادل، سلوى خطاب.



وقال توني ماهر في تصريحات صحفية له أن يُجسد خلال الأحداث دور مهندس يُدعى "حسام"، وهي شخصية كوميدية، مُشيرًا إلى أن ما جذبه للمشاركة في هذه المسرحية هو أن السيناريو مكتوبًا بشكل جيد، ولحبه الشديد للمسرح، ولأنه كان يرغب في خوض هذه التجربة مرة أخرى، بعد تقديمه مسرحية "بعد الليل" ٢٠١٤ مع المخرج خالد جلال، وأيضًا لأنه تربطه علاقة صداقة قوية بالمخرج محمد جبر، فهو مخرج متميز وله اسلوب مختلف في إخراجه للأعمال المسرحية.



وأوضح توني ماهر أنه لن يشارك في السباق الرمضاني هذا العام، لأنه بعدما تم تعاقده على الجزء الثاني من مسلسل" ونسني" قررت الشركة المنتجة تأجيل عرض لبعد رمضان لاسباب خاصة بهم.



وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان توني ماهر السينمائية فيلم "شاومينج"، وهو بطولة بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، نشوى مصطفى، سامي مغاوري، أحمد حلاوة، حامد الشراب، أحمد سلطان، سارة درزاوي، طاهر أبو ليلة، ياسر الطوبجي، يوسف حسام، محمود فارس، يوسف وليد يوسف، محمد حسني، سعاد القاضي، وهو من إنتاج أيمن يوسف.