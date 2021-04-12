Advertisements

وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن ملتزمة بأمن إسرائيل

الإثنين 12/أبريل/2021 - 03:25 م
وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي
وكالات
Advertisements

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الاثنين، أن واشنطن ملتزمة بأمن إسرائيل، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن إدارة الرئيس جو بايدن ملتزمة بحماية أمن إسرائيل.

 

وقد وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى إسرائيل، اليوم الأحد، على متن طائرة تعد الأكثر تطورا في أمريكا، وتسمى "يوم القيامة"، في أول زيارة لمسؤول كبير بإدارة الرئيس جو بايدن.

 

وبحسب وسائل إعلام عبيرية، يبحث أوستن عددًا من القضايا الإقليمية والصفقات العسكرية مع المسؤولين الإسرائيليين خلال زيارته التي تستمر يومين.

 

ويذكر أن الطائرة "تم تطويرها للتحكم وإدارة أي حرب تصل إلى حد استخدام السلاح النووي، ويمكنها التحليق عدة أيام بالسماء دون توقف، ويمكن لطاقمها التواصل مع أي بقعة في الأرض، ومحصنة ضد أي هجوم نووي أو النيازك والشهب، وتقلع في أي لحظة وبأي أجواء كانت، ومزودة بوسائل حماية مختلفة، ويبلغ ثمنها نحو 250 مليون دولار".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الدفاع الأمريكي أمن إسرائيل أمريكا

أخبار تهمك

عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

منذ حوالي 12 ساعة

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على موعد قمة الدوري بين الأهلي والزمالك في رمضان

منذ نصف ساعة

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يطلب ضم 4 صفقات نارية للأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ يوم

الأهلي يعاقب نجم الفريق بسبب سيمبا التنزاني

منذ حوالي 8 ساعات

محمد رمضان: عندي أسطول سيارات.. ومش بتاع طال عمرك

منذ حوالي 15 ساعة

صراع اللقب.. موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني

منذ ساعة

شاهد.. تصرف غير متوقع من محمد رمضان على الهواء

منذ حوالي 12 ساعة

عقوبة قاسية تنتظر الترجي في حال وجود مؤامرة على الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

رسميًا.. اتحاد الكرة يحيل واقعة إمام عاشور لـ لجنة الانضباط

منذ حوالي 5 ساعات

أديب لـ محمد رمضان: لو محدش رباك أنا هربيك.. يا أنا يا أنت (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

إجراءات مهمة وتحرك دولي.. 6 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

اتحاد الكرة يرد على أنباء تأجيل موقعة الأهلي والزمالك

منذ ساعتين

"إثيوبيا تتهرب".. الري تكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

بعد اختياره من بايدن.. تعرف على وزير الدفاع الأمريكي الجديد

الكونجرس الأمريكي يوافق على تعيين "لويد أوستن" قائدًا للبنتاجون

بايدن يلغي حظر عسكري فرضه ترامب على المتحولين جنسيا

"بلينكين": الخيارات الدبلوماسية مطروحة للتعامل مع كوريا الشمالية

الأسبوع المقبل.. وزير الدفاع الأمريكي يزور إسرائيل

البنتاجون يعلن عن زيارة دولية لوزير الدفاع الأمريكي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:40 م

إجراءات مهمة وتحرك دولي.. 6 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

08:12 ص

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

10:49 م

عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

03:32 ص

اتحاد الكرة يرد على أنباء تأجيل موقعة الأهلي والزمالك

01:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة