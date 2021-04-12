أبو الخير : نحن الإذاعة رقم واحد في مصر.. وهدفنا الصدارة عربيا

أكد محمد أبو الخير، مدير إذاعة أون سبورت إف إم ، أن الإذاعة أصبحت هي الأقوى على مستوى مصر في الوقت الحالي مشيرا أن الهدف القادم هو التصدر عربيا.





وعلى هامش اختيار برنامج ستوديو ٩٣.٧ الذي يذاع عبر راديو أون سبورت إف إم الأفضل إذاعيا في استفتاء رابطة النقاد الرياضيين تحدث رئيس الإذاعه قائلا :"استفتاء الرابطة هو استفتاء حقيقي لا يوجد فيه مجاملات وبالتالي نشعر بالفخر لوجودنا هنا ، أون سبورت إف إم أصبحت هي الإذاعة المفضلة لكل الجماهير المصرية العاشقة لكرة القدم"





وأضاف :"مبروك لكل طاقم العمل ، الهدف الآن أصبح التصدر عربيا ، الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، هدفها أسعاد المصريين وتقديم خدمات اعلامية تلبي كل احتياجات المستمعين الرياضية، وتحاول جاهدة أن يكون للراديو صوت مسموع في كل البلدان العربية عبر طرق عديدة بخلاف تردد النايل سات وأثق أننا سنصل إلى كل الوطن العربي قريبا ، الفترة القادمة سيكون هناك تنويع أكبر في المحتوى"





واختتم حديثه قائلا :"الآن نغطي بجانب البطولات المحلية ، الدوري الانجليزي ودوري الأبطال ، قريبا سيكون هناك محتوى خاص بالكرة العربية حتى نرضي أذواق جمهورنا في مختلف البلدان العربية"





وأضاف محمد أبو الخير ،مدير أذاعة أون سبورت أف أم : ،"لا يمكن أن ننسى كم المجهود الذي بذل في الموسم الماضي من الجميع ، وبالتالي فالجائزة يجب أن تهدى أولا لأصحاب الفضل ، الأستاذ تامر مرسي رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمهندس حسام صالح نائب رئيس الشركة، خبير الإعلام الرقمي والأب الروحي للراديو، لحرصهم على أن تكون المحطة في أفضل شكل ممكن"

والشكر الي عمرو رزق المشرف.



