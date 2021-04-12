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نقيب الصحفيين: زيادة إعانة البطالة 20%.. وقواعد جديدة لصرف بدل التدريب

الإثنين 12/أبريل/2021 - 03:27 م
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
ميسون أبو الحسن
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قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إنه سيناقش داخل المجلس نحو 25 اقتراح وإجراءات تم عرضها خلال جولاته الانتخابية، أبرزهم زيادة المعاشات بنسبة 20% كما تم مع بدل التدريب والتكنولوجيا.


وأضاف في تصريحات صحفية، أن المعاشات زادت 20% من 1750 لتصل إلى 2100 جنيه، وتكلف الزيادة النقابة قرابة 10 مليون جنيه، وكانت بتكلفة 42 مليون جنيه سنويًا، لتصبح بالزيادة 51 مليون جنيه سنويًا.


وأكد "رشوان" أن الدولة أوردت بخزينة النقابة 20 مليون جنيه إعانة، تحت بند الزملاء المتعطلين عن العمل، وسيقترح إعادة هيكلة كشوف المتعطلين، بما يشمل فئات متعطلة عن العمل، ووضع قواعد قانونية واضحة لصرف إعانات البطالة، واقتراك لزيادة الإعانة 20% لتصل إلى 1200 جنيه، مؤكدًا أن أول مجلس صرف إعانة بطالة مجلس 2015 بقواعد شفافة يمكن الطعن عليها.


وأوضح أن المجلس شكّل لجنة لوضع قواعد لصرف البدل، وهي قواعد مهتزة للغاية، في وجود زملاء لا يصرفون البدل بسبب فصلهم تعسفيًا أو بلوغ سن المعاش أو غير ذلك.


ولفت "رشوان" إلى أن المجلس وضع مسودة قرار بشأن ذلك؛ خاصة وأنه وفقًا للأحكام القضائية الصادرة من مجلس الدولة، يوضع البدل مقابل عضوية النقابة ليس مقابل شئ آخر، ولم توضع شروط أخرى، وهو ما يعطي الحق لكل عضو نقابة أن يكون مستحقًا للبدل، وهو قرار مُصاغ منذ نحو 6 أشهر، وسيتم إصداره من المجلس الحالي، وسيتم التداول مع الهيئات ووزارة المالية للالتزام بهذه القواعد، وصرف البدل بموجب كارنيه النقابة، ليصبح البدل مستمرًا للزملاء في مقابل عضويتهم.


وتابع: "بهذا القرار يصبح الزميل المُحال للمعاش بمؤسسته، قادرًا على صرف البدل، وذلك بشرط أن يكون مقيدًا بجدول المشتغلين ولم يُنقل لجدول المعاشات".

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