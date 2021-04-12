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مصر تدعم مرشح مدغشقر في انتخابات الاتحاد الإفريقي للجودو

الإثنين 12/أبريل/2021 - 03:28 م
مرشح مدغشقر
مرشح مدغشقر
وكالات
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يواصل المهندس مطيع فخر الدين الزهوى رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرب للجودو وهشام مصباح عضو مجلس الإدارة حضور جلسات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للعبة التي عقدت أول أمس السبت وتستمر حتى غد الثلاثاء بالسنغال، للترتيب للجمعية العمومية التي تستضيفها مدينة كازبلانكا المغربية يوم ١٨ مايو المقبل، وتجري فيها انتخابات الرئيس والسكرتير العام وأمين الصندوق.

قال المهندس مطيع فخر الدين الزهوى أن صوت مصر في الإنتخابات سوف يمنح لرئيس اتحاد مدغشقر سيتني رانديانا سول اونياكو الذي يعد الأقوى، والاوفر حظاظا للفوز بمنصب الرئيس في ظل دعم الاتحاد الدولي للجودو الا محدود له.

أشار مطيع أنه عقد جلسة مع سيتني في حضور هشام. مصباح، وتم الإتفاق علي دعم الاتحاد المصرى للجودو إفريقيا ودوليا وإقامة أول بطولة إفريقية للكبار عام ٢٠٢٢ بمصر، مع المساهمة فى إقامة بطولات دولية بالقاهرة، موضحا أنه اتفق أيضا مع سيتني على جعل القاهرة مركز لتدريب الفرق الإفريقية بتوجيه من الاتحاد الإفريقى.

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