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آخر تطورات إصابة نجم بايرن ميونخ قبل لقاء باريس

الإثنين 12/أبريل/2021 - 03:35 م
باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ
باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ
وكالات
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تدريب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، منفرداً، اليوم الإثنين، ودون كرة، للمرة الأولى منذ إصابته في أربطة الركبة اليمنى، والتي غاب على إثرها عن المباريات الماضية لفريقه بايرن ميونخ.

ولم يتحدد بعد موعدا لعودة ليفا إلى الملاعب، حيث تقدر فترة غيابه الأولية بأربعة أسابيع، لكنها تراجعت بعد ذلك نظرا لأن تعافيه سار بشكل سريع.

ويتصدر ليفاندوفسكي (32 عاماً) حالياً قائمة هدافي "البوندسليغا"، وجائزة الحذاء الذهبي برصيد 35 هدفاً، وقبل إصابته كان الجميع يتحدث عن معادلته، أو تخطيه للرقم القياسي لهدافي الدوري الألماني في موسم واحد، والمسجل باسم جيرد مولر (40 هدفاً).

لكن بعد إصابته أصبح التحدي أصعب ومعتمداً على مدى تعافيه وعودته سريعاً للملاعب، وعدد المباريات التي يمكن أن يخوضها في الجولات الست المتبقية من البطولة.

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