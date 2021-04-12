شرين رضا توجه رسالة غامضة لدينا الشربيني

نشرت الفنانة شرين رضا، فيديو جديد لها، على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ، عبر خاصية "ستوري".





وكانت شرين في الفيديو تقول :" دينا أقول أنا ولا تقولي أنتي".





من ناحية أخرى شاركت شرين رضا، في فيلم الفيل الأزرق الجزء الأول والثاني، مع النجم كريم عبدالعزيز، ونيلي كريم، وإنضمت لهك في الجزء الثاني النجمة هند صبري، كما يظهر الفنان إياد نصار، وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والفيلم من تأليف الكاتب أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وإنتاج شركة سنيرجي.





يذكر أن شاركت "شيرين" في العديد من الأفلام منها "تراب الماس" ، "هيبتا"، "نوارة" ، "الفيل الازرق"، "خارج الخدمة"، "كدبة كل يوم"، "أشرف حرامي".





بالإضافة إلى مشاركتها في العديد من المسلسلات مثل "حجر جهنم، "لدينا أقوال أخرى"، "فوق مستوى الشبهات"، "الميزان"، "لحظات حرجة"، "بدون ذكر أسماء"، "المرافعة"، "الصفعة".