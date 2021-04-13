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تصدرت "جوجل".. اعرف أبرز الأدعية الخاصة برمضان

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 04:33 ص
أرشيفية
أرشيفية
أحمد القاسم
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مع دخول شهر رمضان المبارك، بدأ المسلمون يبحثون عن الأدعية الخاصة بشهر رمضان المبارك الذين يعتمدون عليها من أجل إيصال ما يتمنون إلى الله سبحانه وتعالى.

ويأتي شهر رمضان هذا العام في ظروف استثنائية للعام الثاني على التوالي في ظل انتشار فيروس كورونا التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد -19" منذ نهاية عام 2019.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الأدعية الخاصة بشهر رمضان المبارك والمستحب ترديدها من قبل المسلمين:

- دعاء ساعة الإفطار.. ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

- اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت، وعلى رزقك أفطرت، وذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر ان شاء الله.

- اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يُسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع.

- اللهم إجعلنا فيه من المستغفرين واجعلنا فيه من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين.

- اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني، وانصرني على من يظلمني، وخذ منه بثأري، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

- اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أنهم إلى ربهم راجعون، ومن الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.

- اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.

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