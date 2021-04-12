ننشر تقرير المعمل الجنائي الخاص بحريق شقق عمارات البارون

كشف تقرير المعمل الجنائي الخاص بحريق نشب في إحدى عمارات البارون بمنطقة المقطم، أن سبب الحريق تسرب غاز من إحدى شقق يمتلكها سوري الجنسية في العقار وأن يوم الواقعة كان يعد وجبة للغداء فتسرب الغاز مما أدى إلى اشتعال النيران وتفحم الشقة بالكامل وأصابة مالك الشقة بالاختناق ونقله إلي المستشفي البنك الأهلي.



وتبين التقرير أن الحريق امتداد للشقق المجاورة، ما أسفر عن تفحم 7 شقق سكنية بجوارهاوانقذت قوات الحماية المدنية سكانها.



وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق بالعقار رقم 29 عمارات البارون، بدائرة قسم شرطة المقطم، وبالانتقال والفحص تبين قيام الحريق بالشقة رقم 43 الدور الرابع بالعقار، خاصة بـ"م. د"، 45 سنة، سوري الجنسية، ومقيم بمحل البلاغ.



وتمت السيطرة على الحريق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.