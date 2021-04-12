



تعرف على موعد عرض مسلسلات رمضان 2021 على قنوات MBC مصر والنهار وقناة أون دراما وDMC والحياة





أصبح موعد عرض مسلسلات رمضان 2021 على قنوات MBC مصر والنهار وقناة أون دراما وكذلك الحياة وDMC متاح الآن من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية لتلك القنوات والتي بدأت في كشف الإعلانات الترويجية لأغلب مسلسلات رمضان 2021 والتي سيتم عرضها طيلة الشهر المبارك، بجانب مجموعة من البرامج المميزة والمنوعة سواء برامج التوك شو أو برامج المسابقات وكذلك البرامج الدينية.





موعد عرض مسلسلات رمضان 2021

جرت العادة بأن تقوم القنوات الفضائية بجدولة مواعيد مسلسلات رمضان في الفترة ما بين الإفطار “الساعة 6:30 مساءً” وحتى موعد أذان الفجر عند الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، وهو ما حدث بالفعل خلال العام الجاري، حيث أعلنت أغلب القنوات عن عرض المسلسلات الرمضانية المميزة خلال هذه الفترة من اليوم، في حين سيتم عرض البرامج الدينية والمنوعة في الفترة الصباحية على الأغلب.





موعد مسلسلات رمضان قناة MBC مصر

نجحت قنوات إم بي سي مصر في الحصول على حق بث مجموعة من أقوى البرامج والمسلسلات الرمضانية خلال الموسم الحالي، مشددة على كونها تحرص على توفير ترددات القناة عبر النايل سات والعرب سات حتى يتمكن المشاهدين من متابعة برامج ومسلسلات رمضان 2021 بأعلى جودة.





ويمكن الآن معرفة أهم المسلسلات وبرامج رمضان عبر قناة إم بي سي مصر على هذا النحو:





- برنامج رامز عقله طار.

- مسلسل ملوك الجدعنة.

- مسلسل لحم الغزال.





مسلسلات رمضان 2021 عبر قناة أون دراما

تعاقدت قنوات ON مع مجموعة من الفنانين لتقديم برامج ومسلسلات رمضانية عبر شاشات القناة خلال الساعات القادمة، ومن بينها أبرز المسلسلات التي ستكون معروضة عبر قناة أون دراما خلال شهر رمضان المبارك، وهو مسلسل الاختيار 2 والذي يقوم ببطولته كلًا من أحمد مكي وكريم عبد العزيز.





وقد جاءت مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2021 عبر قناة أون دراما على النحو التالي:





- مسلسل الاختيار 2 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

- مسلسل نسل الأغراب في تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

- مسلسل زاهي نجيب زركش من بطولة يحيي الفخراني عند الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

- برنامج الثمن تقديم الفنان مصطفى حسني في تمام الساعة 6 مساءً.





موعد عرض المسلسلات على قناة النهار وDMC

أصبح من المؤكد بأن تعرض قنوات النهار والحياة وقناة DMC مجموعة من أفضل المسلسلات الرمضانية خلال الفترة المقبلة، وذلك بحسب الإعلانات الترويجية التي تم عرضها عبر شاشات تلك القنوات خلال الساعات الأخيرة مع اقترابنا من دخول شهر رمضان المبارك.





وقد جاء موعد عرض مسلسلات رمضان 2021 عبر شاشات القنوات الفضائية على هذا النحو التالي:





- مسلسل موسى عبر قناة دي إم سي في تمام الساعة الثامنة مساءً.

- مسلسل بين السما والأرضي عبر قناة أون دراما في تمام الساعة 11 ونصف بتوقيت القاهرة.

- مسلسل بنت السلطان عبر قناة النهار في تمام الساعة الثامنة مساء.