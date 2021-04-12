الأهلي يجهز تقرير كامل عن أزمة بطولة الجمهورية





هذا وتقوم اللجنة القانونية برفع تقريرها إلى لجنة التخطيط للكرة وإخطار الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، بما انتهت إليه، تمهيدًا لحسم الجدل الذي أثير لتحديد بطل «مسابقة 99».

وتقوم اللجنة القانونية بدراسة كل المكاتبات الصادرة والواردة من اتحاد الكرة، وكذلك اللوائح المنظمة للمسابقات، قبل بحث قرار اتحاد الكرة الأخير بإقامة مباراة فاصلة بين الأهلي والزمالك لتحديد بطل دوري الشباب، عقب تساوي الفريقين في عدد النقاط.