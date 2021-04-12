



رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر ابريل 2021 بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي وتقديم الشكاوي tk.moss.gov.eg





رابط الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر إبريل 2021، ازداد البحث في الأوانة الأخيرة، عبر محركات جوجل وعبر أغلب مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة طريقة الحصول على معاش تكافل وكرامة لعام 2021 والتي قامت الدولة بتحديده وتطبيقه لجميع الفئات المستحقة لهذا الدعم وجميع المستفيدين ايضا ولكن بعض انطلاق عديد من الشروط لابد أن تتم توافرها لكي يتم وصول هذا الدعم لجميع الأشخاص من قبل وزارة التضامن الاجتماعي جميع المستحقين وبالتالي أصبح الاستعلام بشكل الكتروني اسهل من ما يمكن لأن هذه الخدمة تعتبر خدمة افضل على الاطلاق تساعد جميع الأشخاص لحمايته من الفقر.





رابط الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر إبريل 2021

معاش تكافل وكرامة 2021، حيث أن الحكومة داخل جمهورية مصر العربية تعمل دائما من اجل مساعدة جميع الأسر المحتاجة أو الاكثر احتياجا والتي لديها داخل محدود وذلك باسم معاش تكافل وكرامة بعد الموافقة بشكل رسمي من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ويتم توفير هذا الدعم لجميع المطلقات والأرامل والمصابين، كما أنها مساعدة جزئية أو كاملة بمبلغ مالي قد يصل إلى 400 جنيه مصري هذه المنح قد يتم تقديمها لجميع الأشخاص المتواجدين في كافة أنحاء الجمهورية بجميع محافظاتها وذلك بعد مراجعة كافة البيانات الخاصة بالشروط من خلال الأشخاص الذين يريدون الحصول على هذا الدعم عبر بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة، وكل هذا من اجل حماية المواطنين من خط الفقر ولكي يقوم أيضا بدفع كافة المستحقات التي تكون عليهم في ظل الظروف التي مررنا بها خلال العام الماضي والعامل حالي من جائحة كورونا.





طريقة الاستعلام عن معاش التضامن الاجتماعي

الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة 20211، و بالإضافة إلى جميع المعلومات التي تحدثنا عنها من معاش التضامن الاجتماعي و تعرفنا أيضا على مدى احتياج جميع الأشخاص لهذا المعاش قد يتساءل البعض أيضا عن طريقة الاستعلام والحصول أو تقديم الشكوى لتأخر دفعات لهذا الشهر الجاري شهر إبريل لعام 2021 لذلك الاستعلام قد يكون بالطرق التالية:-





- يتم التسجيل بشكل مباشر عبر موقع تكافل وكرامة.

- ثم قوم عزيزي قارئ باستخدام رمز المرور الخاص بك.

- وتقوم بكتابته بالشكل الصحي.

- ثم ابدأ بكتابة اسمك بالكامل اضغط الان على القسم الخاص أو الأيقونة التابعة للشكاوي.

- قم بكتابة بياناتك الشخصية وتأكد من صحتها.

- اضغط الان على ايقونة الاستعلام، لكي تستعلم عن معاش تكافل وكرامة.



