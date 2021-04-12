راندا البحيري تقدم "كوفيد ٢٥" أمام يوسف الشريف









اعربت الفنانة راندا البحيري، عن سعادتها بردود الافعال فور طرح الاعلان الدعائي لمسلسلها الجديد كوفيد ٢٥ والذي تنتظر عرضه في النصف الثاني من شهر الرمضاني.



واكدت البحيري، انها سعيدة بالوقوف امام يوسف الشريف من جديد بعد تعاونهما معا في فيلم اخر الدنيا ولكن تجربتهما في مسلسل كوفيد ٢٥ مختلفة وتعد بمثابة مفاجأة للجمهور في أحداثه بكل المقاييس، حيث تدور في إطار تشويقي.







كما كشفت عن شخصية فريدة التي تجسدها خلال الاحداث رافضة الكشف عن المزيد من التفاصيل حول أحداث المسلسل واضافت انها تواصل تصوير دورها يوميا للانتهاء منه في اقرب وقت.





مسلسل كوفيد ٢٥ فكرة وسيناريو وحوار إنجي علاء ، وإخراج أحمد نادر جلال المسلسل بطوله يوسف الشريف، احمد صلاح حسني، ادوارد، راندا البحيري، ميدو عادل، ميرنا نور الدين، ايتن عامر، شيماء عبيد، اسماعيل فرغلي و انتاج سينرچي للمنتج تامر مرسي