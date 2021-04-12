Advertisements

راندا البحيري تقدم "كوفيد ٢٥" أمام يوسف الشريف

الإثنين 12/أبريل/2021 - 05:06 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements




اعربت الفنانة راندا البحيري، عن سعادتها بردود الافعال فور طرح الاعلان الدعائي لمسلسلها الجديد كوفيد ٢٥ والذي تنتظر عرضه في النصف الثاني من شهر الرمضاني.

واكدت البحيري، انها سعيدة بالوقوف امام يوسف الشريف من جديد بعد تعاونهما معا في فيلم اخر الدنيا ولكن تجربتهما في مسلسل كوفيد ٢٥ مختلفة وتعد بمثابة مفاجأة للجمهور في أحداثه بكل المقاييس، حيث تدور في إطار تشويقي.



كما كشفت عن شخصية فريدة التي تجسدها خلال الاحداث رافضة الكشف عن المزيد من التفاصيل حول أحداث المسلسل واضافت انها تواصل تصوير دورها يوميا للانتهاء منه في اقرب وقت.


مسلسل كوفيد ٢٥ فكرة وسيناريو وحوار إنجي علاء ، وإخراج أحمد نادر جلال المسلسل بطوله يوسف الشريف، احمد صلاح حسني، ادوارد، راندا البحيري، ميدو عادل، ميرنا نور الدين، ايتن عامر، شيماء عبيد، اسماعيل فرغلي و انتاج سينرچي للمنتج تامر مرسي

أخبار تهمك

نجم الزمالك يقترب من الهلال السوداني

منذ 37 دقيقة

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ يوم

اتحاد الكرة يرد على أنباء تأجيل موقعة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

"إثيوبيا تتهرب".. الري تكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

محمد رمضان: عندي أسطول سيارات.. ومش بتاع طال عمرك

منذ حوالي 16 ساعة

أديب لـ محمد رمضان: لو محدش رباك أنا هربيك.. يا أنا يا أنت (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عقوبة قاسية تنتظر الترجي في حال وجود مؤامرة على الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- الأهلي يشكو إمام عاشور إلى اتحاد الكرة ولجنة الانضباط.. ويطالب بتطبيق اللوائح والقوانين

منذ ساعة و 13 دقيقة

شاهد.. تصرف غير متوقع من محمد رمضان على الهواء

منذ حوالي 13 ساعة

إجراءات مهمة وتحرك دولي.. 6 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

بوكيتينو يحسم ملف مشاركة ماركو فيراتي وماركينيوس أمام بايرن ميونخ

منذ 14 دقيقة

عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الكشف عن الحكم الأقرب لقيادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ 38 دقيقة

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يطلب ضم 4 صفقات نارية للأهلي

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:56 م

عاجل- الأهلي يشكو إمام عاشور إلى اتحاد الكرة ولجنة الانضباط.. ويطالب بتطبيق اللوائح والقوانين

إجراءات مهمة وتحرك دولي.. 6 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

12:40 م

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

08:12 ص

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

10:49 م

عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

03:32 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة