Advertisements

'رشوان': مبنى النقابة مُقدر في الميزانية بجنيه واحد.. ولجنة فنية لتقدير الأصول

الإثنين 12/أبريل/2021 - 04:22 م
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
ميسون أبو الحسن
Advertisements

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، عن شراء مقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، ليكون أول مقر للنقابة خارج القاهرة، على تقسيط 3 سنوات دون فوائد، بقيمة 3.2 مليون جنيه، منها 40% مقدم، وتم مراجعة العقد من الشؤون القانونية للنقابة والشركة المالكة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن مبنى المقابة مُقدر بالميزانية 1 جنيه فقط، وسيطلب من مجلس النقابة تشكيل جهة فنية رسمية لتقدير أصول النقابة لتضاف لأصولها، وهو إجراء يجب أن يتم.

وتابع: "نادي الصحفيين بالإسكندرية منذ عام 79 تراكم علينا 49 ونص مليون جنيه، والنقابة دفعت مليون و300 ألف جنيه فقط، ووصل توجيه للمحافظ بأن النوادي المملوكة للنقابات تخفض 50% من ديونها، فأصبح علينا دفع 25 مليون جنيه، على أن نسدد 25% قمية فورية وإلا تسحب الأرض، وحولنا المبلغ المطلوب، مقابل 2 ونص مليون جنيه دفعت خلال 40 سنة، ومتبقي علينا 19 مليون جنيه تراكمات، وهي أرض لها حق انتفاع سنوي، واتفقنا على عمل نادي بحري بالمشاركة مع إحدى الشركات الخاصة المتخصصة، وإحدى جهات الدولة بشراكة المحافظة لتوفير غطاء قانوني، مع الاحتفاظ للصحفي بتخفيضات كبيرة".

وكشف "رشوان" عن وصول وفد من محافظة الإسكندرية سابقًا، لمناقشة تفاصيل النادي، وبعد بدء المرحلة الأولى من الإنشاءات، توافق المحافظة على إنشاء النقابة لسان بحري يوفر لها إقامة عدد من المشروعات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نقيب الصحفيين ضياء رشوان الفجر أصول نقابة الصحفيين

أخبار تهمك

اتحاد الكرة يرد على أنباء تأجيل موقعة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

محمد رمضان: عندي أسطول سيارات.. ومش بتاع طال عمرك

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد.. تصرف غير متوقع من محمد رمضان على الهواء

منذ حوالي 13 ساعة

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يطلب ضم 4 صفقات نارية للأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل- الأهلي يشكو إمام عاشور إلى اتحاد الكرة ولجنة الانضباط.. ويطالب بتطبيق اللوائح والقوانين

منذ ساعة و 7 دقيقة

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ يوم

نجم الزمالك يقترب من الهلال السوداني

منذ نصف ساعة

إجراءات مهمة وتحرك دولي.. 6 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الكشف عن الحكم الأقرب لقيادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

منذ حوالي 14 ساعة

"إثيوبيا تتهرب".. الري تكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عقوبة قاسية تنتظر الترجي في حال وجود مؤامرة على الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات اليوم الإثنين

منذ 34 دقيقة

أديب لـ محمد رمضان: لو محدش رباك أنا هربيك.. يا أنا يا أنت (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

دار التحرير تستقبل 'رشوان': الدولة تقف مع المؤسسات القومية بكل قوة والبدل حق

ضياء رشوان: نقابة الصحفيين ولدت من رحم الدولة ولسنا في صدام معها (صور)

ضياء رشوان يعرض حل عاجل لإنقاذ مشروع علاج 'الصحفيين'

وعد وقرار.. ضياء رشوان: هذا ما سأفعله حال انتخابي نقيبًا للصحفيين (تقرير)

نقيب الصحفيين: لنا 11 مليون جنيه مديونيات من دمغة المؤسسات القومية

"كورونا" يتوحش ضد الصحفيين.. وتزايد مطالب إنشاء مستشفى عزل للأعضاء

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:56 م

عاجل- الأهلي يشكو إمام عاشور إلى اتحاد الكرة ولجنة الانضباط.. ويطالب بتطبيق اللوائح والقوانين

إجراءات مهمة وتحرك دولي.. 6 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

12:40 م

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

08:12 ص

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

10:49 م

عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

03:32 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة