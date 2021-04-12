'رشوان': مبنى النقابة مُقدر في الميزانية بجنيه واحد.. ولجنة فنية لتقدير الأصول

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، عن شراء مقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، ليكون أول مقر للنقابة خارج القاهرة، على تقسيط 3 سنوات دون فوائد، بقيمة 3.2 مليون جنيه، منها 40% مقدم، وتم مراجعة العقد من الشؤون القانونية للنقابة والشركة المالكة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن مبنى المقابة مُقدر بالميزانية 1 جنيه فقط، وسيطلب من مجلس النقابة تشكيل جهة فنية رسمية لتقدير أصول النقابة لتضاف لأصولها، وهو إجراء يجب أن يتم.

وتابع: "نادي الصحفيين بالإسكندرية منذ عام 79 تراكم علينا 49 ونص مليون جنيه، والنقابة دفعت مليون و300 ألف جنيه فقط، ووصل توجيه للمحافظ بأن النوادي المملوكة للنقابات تخفض 50% من ديونها، فأصبح علينا دفع 25 مليون جنيه، على أن نسدد 25% قمية فورية وإلا تسحب الأرض، وحولنا المبلغ المطلوب، مقابل 2 ونص مليون جنيه دفعت خلال 40 سنة، ومتبقي علينا 19 مليون جنيه تراكمات، وهي أرض لها حق انتفاع سنوي، واتفقنا على عمل نادي بحري بالمشاركة مع إحدى الشركات الخاصة المتخصصة، وإحدى جهات الدولة بشراكة المحافظة لتوفير غطاء قانوني، مع الاحتفاظ للصحفي بتخفيضات كبيرة".

وكشف "رشوان" عن وصول وفد من محافظة الإسكندرية سابقًا، لمناقشة تفاصيل النادي، وبعد بدء المرحلة الأولى من الإنشاءات، توافق المحافظة على إنشاء النقابة لسان بحري يوفر لها إقامة عدد من المشروعات.