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(رامز عقله طار).. اعرف مواعيد وقنوات عرض برنامج رامز جلال في رمضان 2021

الإثنين 12/أبريل/2021 - 04:23 م
رامز عقله طار
رامز عقله طار
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(رامز عقله طار).. اعرف مواعيد وقنوات عرض برنامج رامز جلال في رمضان 2021

مواعيد وقنوات عرض برنامج رامز جلال في رمضان 2021، نعرض لكم تفاصيل أكثر عن برنامج رامز جلال الجديد المقرر عرضه وانطلاقه في شهر رمضان المبارك 2021، حيث كشفت قناه أم بي سي عن البرومو التشويقي لبرنامج رامز عقله طار، والذي أظهر شدة الخطورة التي يحملها المقلب الجديد الذي يجريه رامز في الضيوف الجدد له في هذا الموسم، ومن بعدها يتساءل الكثير من المتابعين حول مواعيد وقنوات عرض برنامج رامز جلال في رمضان 2021.

موعد عرض برنامج رامز جلال في رمضان 2021
تم الكشف عن أسم برنامج رامز جلال الجديد والذي جاء باسم رامز عقله طار، ويقدمه الفنان رامز جلال، ويظهر المقلب بأن يقوم الفنان الضيف بالدخول إلى صندوق والصعود إلى السماء على ارتفاع 10 امتار ومن ثم يكتشف أن عليه أن يقفز منه علي حمام سباحة مائي معد مسبقاً لكافة الوسائل الأمنية للحفاظ على سلامة الضيف، وفي المقلب يظهر رامز جلال وهو متنكر في زي هندي ليقوم بالقفز مع الضيف والكشف عن نفسه، في لحظة تحمل الكثير من مشاعر الخوف والرهبة والغضب.

قنوات عرض برنامج رامز جلال في رمضان 2021
قامت قناة أم بي سي بالحصول على حقوق بث برنامج رامز جلال في رمضان 2021، وهي كالعادة حيث تقوم قناة أم بي سي بإطلاقه كل عام في موعد الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة خلال وقت الإفطار، ويشارك العديد من الفنانين العرب في البرنامج من دينا الشربيني، ومحمد هنيدي ورمضان صبحي، وويزو.

(رامز عقله طار).. اعرف مواعيد وقنوات عرض برنامج رامز جلال في رمضان 2021

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