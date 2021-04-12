تعرف على مشروعات النقل المشتركة بين مصر والسودان

تطوير الموانئ

الربط السككي

صيانات قطارات السكة الحديد



وكان الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أكد أن هناك توجيهًا واضحًا وصريحًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتلبية أي مطالب للأشقاء السودانيين خاصة في قطاع النقل فورًا.



في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتلبية مطالب السودان في كافة القطاعات، فهناك مشروعات مشتركة تقام في قطاع النقل النهري والسكك الحديدية.ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مشروعات النقل المشتركة بين مصر والسودان.اتفقا وزير النقل المهندس كامل الوزير، ونظيره السوداني المهندس ميرغني موسى على أنه سيتم تطوير ميناء وادي حلفا في أقرب وقت، إضافة إلى ضرورة تطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية وسفنها.ويستهدف تطوير الموانئ البرية الموجودة في مصر والسودان، لتسهيل تنقل وحركة الركاب والأهالي أو نقل البضائع التعاون في مجال التدريب والتأهيل سواء في النقل البحري أو العمل في الموانئ أو غيره من المجالات.وتسعى مصر والسودان، لتنفيذ مشروع الربط السككي، عبر وادي حلفا، على أن يتم البدء بالربط من أبو سمبل إلى وادي حلفا، ثم من وادي حلفا إلى أبو حمد بطول 350 كيلومترا، ومن أبو حمد إلى الخرطوم مرورا بعطبرة بطول حوالي 500 كيلومتر.وفي هذا الصدد، يتعاون الجانب السوداني مع مصر في مجال صيانة محركات قاطرات هيئة السكة الحديد السودانية في الشركة المصرية لخدمات القطارات "إيرماس"، وتفعيل بروتوكول التدريب والتعاون مع شركة "إيرماس" للتدريب الفني، والاستفادة من خبرات الجانب المصري في هذا المجال والمجالات المقترحة للتدريب في مصر.