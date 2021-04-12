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محمد صلاح يقترب من الانتقال لعملاق أوروبا
الإثنين 12/أبريل/2021 - 04:27 م
الفجر الرياضي
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أشارت العديد من التقارير الصحفية، إلى سعي نادي باريس سان جير مان الفرنسي في تعويض رحيل كيليان مبابي المحتمل بالتعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح.
وذكر الحساب الرسمي لشبكة "بي إس جي توك" الفرنسية على "تويتر" أن نادي باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي في حال لم يتمكن من تجديد عقد الفرنسي كيليان مبابي الذي بدوره أبلغ ناديه بالرحيل نهاية الموسم الحالي وسط أنباء عن اقترابه من التوقيع لريال مدريد.
وتابعت الشبكة أن محمد صلاح هو الصفقة المفضلة لدى باريس سان جيرمان بالرغم من أن عقده ممتدمع ليفربول حتى عام 2023، موضحة أن اتصالات فعلية تمت بين إدارة باريس سان جيرمان ووكيل اللاعب المصري في شهر مارس الماضي لمعرفة شروطه للانضمام إلى الفريق الفرنسي.
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