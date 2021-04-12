محمد صلاح يقترب من الانتقال لعملاق أوروبا

أشارت العديد من التقارير الصحفية، إلى سعي نادي باريس سان جير مان الفرنسي في تعويض رحيل كيليان مبابي المحتمل بالتعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح.

أشارت العديد من التقارير الصحفية، إلى سعي نادي باريس سان جير مان الفرنسي في تعويض رحيل كيليان مبابي المحتمل بالتعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح.

وذكر الحساب الرسمي لشبكة "بي إس جي توك" الفرنسية على "تويتر" أن نادي باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي في حال لم يتمكن من تجديد عقد الفرنسي كيليان مبابي الذي بدوره أبلغ ناديه بالرحيل نهاية الموسم الحالي وسط أنباء عن اقترابه من التوقيع لريال مدريد.

وذكر الحساب الرسمي لشبكة "بي إس جي توك" الفرنسية على "تويتر" أن نادي باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي في حال لم يتمكن من تجديد عقد الفرنسي كيليان مبابي الذي بدوره أبلغ ناديه بالرحيل نهاية الموسم الحالي وسط أنباء عن اقترابه من التوقيع لريال مدريد.