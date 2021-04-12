عاجل.. صدمة جديدة للمتقدمين لمباردة إحلال السيارات

أعلنت مباردة إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، أنها لم تستطيع تلبية يعض طلبات المتقدمين خلال المبادرة تحديدا للطلبات التى قرر أصحابها إختيار موديل سيارات من نوع النترا HD، وأكسنت RB كبديل لسيارتهم القديمة .

وقالت المبادرة في بيان رسمي على صفحتها علي الفيس بوك، إن شركة جي بي أوتو المنتجه لموديلات كل من النترا " HD" وأكسنت RB المشاركة ضمن قائمة سيارات المبادرة ، تعتذر عن تلبية كافة الطلبات المقدمة نتيجة نقص في وحدة التحكم " ECU" مع التأكيد على حل المشكلة في اقرب وقت.

ولم تحدد المبادرة موعد محدد لإنهاء تلك المشكلة، وهل هناك إمكانية لأصحاب الطلبات التى أختارت تلك الأنواع لتغيريها بموديلات أخري من السيارات المتاحه ضمن المبادرة.

وكانت شركة جي بي اوتو تشارك في مبادرة إحلال السيارات بتلك المودلين فقط أكسنت RB، والنترا HD، بجانب شركة الأمل التى تشارك بسيارتين لادا وبي واي دي، ونيسان التى تشارك بنوعين صني 17، وسنترا 17 بي، بالاضافة إلى شيفورلية التى تشارك بنوع واحد أوبترا.