لجنة الدراما بـ'الأعلى للإعلام' تتابع المسلسلات في رمضان

قررت لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مشاهدة ومتابعة ورصد الأعمال الدرامية المعروضة على قنوات التليفزيون المصري والشاشات الفضائية المصرية، في ضوء الأكواد الإعلامية التي أصدرها المجلس الأعلى للإعلام.



