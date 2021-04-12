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لجنة الدراما بـ'الأعلى للإعلام' تتابع المسلسلات في رمضان

الإثنين 12/أبريل/2021 - 04:29 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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قررت لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مشاهدة ومتابعة ورصد الأعمال الدرامية المعروضة على قنوات التليفزيون المصري والشاشات الفضائية المصرية، في ضوء الأكواد الإعلامية التي أصدرها المجلس الأعلى للإعلام.

وقال المجلس في بيان له، إن هذه الأكواد تحافظ على الهوية، وأيضًا على تماسك الأسرة المصرية، والابتعاد عن أي صور تشوه الأسرة والمرأة والطفولة، والابتعاد أيضًا عن العنف سواء اللفظي أو الجسدي، وأن تكون الأعمال الدرامية المقدمة ذات تأثير إيجابي على الأسرة المصرية التي تؤكد على الهوية المصرية والقيم المُتعارف عليها.

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