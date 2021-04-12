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موعد مباراة تشيلسي وبورتو في دور الـ8 بدوري أبطال أوروبا

الإثنين 12/أبريل/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي تشيلسي الإنجليزي لمواجهة نظيره بورتو البرتغالي، يوم غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة تشيلسي أمام نظيره بورتو، على أرضية ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، قد انتهت بفوز تشيلسي على بورتو، بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما على أرضية ملعب الدراجاو.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

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