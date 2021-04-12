عاجل - الكشف عن الحكم الأقرب لقيادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

كشف مصدر مطلع بلجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري، عن الحكم الأقرب لإدارة قمة الأهلي والزمالك في الدور الثاني بالدوري المصري الممتاز، وذلك بعد قرار الاتحاد إسناد المواجهة لطاقم مصري.





ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي أمام الزمالك في الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز، يوم 10 مايو المقبل.





وكان أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة المصري، قد قرب إقامة القمة بين الأهلي والزمالك بطاقم تحكيم مصري.





حيث أكد المصدر، أن أمين عمر الحكم الدولي، هو أقوى المرشحين لإدارة المباراة، حيث تجرى مفاضلة بينه وبين محمد عادل.





وأشار المصدر، أنه بعد إصابة محمد عادل بفيروس كورونا تجعل فرصته صعبة في إدارة القمة، لأنه يحتاج إلى بعض الوقت لاستعادة جاهزيته البدنية من جديد.







