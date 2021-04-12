Advertisements

عاجل - الكشف عن الحكم الأقرب لقيادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الإثنين 12/أبريل/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
كشف مصدر مطلع بلجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري، عن الحكم الأقرب لإدارة قمة الأهلي والزمالك في الدور الثاني بالدوري المصري الممتاز، وذلك بعد قرار الاتحاد إسناد المواجهة لطاقم مصري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي أمام الزمالك في الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز، يوم 10 مايو المقبل.

وكان أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة المصري، قد قرب إقامة القمة بين الأهلي والزمالك بطاقم تحكيم مصري.

حيث أكد المصدر، أن أمين عمر الحكم الدولي، هو أقوى المرشحين لإدارة المباراة، حيث تجرى مفاضلة بينه وبين محمد عادل.

وأشار المصدر، أنه بعد إصابة محمد عادل بفيروس كورونا تجعل فرصته صعبة في إدارة القمة، لأنه يحتاج إلى بعض الوقت لاستعادة جاهزيته البدنية من جديد.


أخبار تهمك

نجم الزمالك يقترب من الهلال السوداني

منذ نصف ساعة

أديب لـ محمد رمضان: لو محدش رباك أنا هربيك.. يا أنا يا أنت (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يطلب ضم 4 صفقات نارية للأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد.. تصرف غير متوقع من محمد رمضان على الهواء

منذ حوالي 13 ساعة

"إثيوبيا تتهرب".. الري تكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

محمد رمضان: عندي أسطول سيارات.. ومش بتاع طال عمرك

منذ حوالي 16 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات اليوم الإثنين

منذ 35 دقيقة

إجراءات مهمة وتحرك دولي.. 6 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

اتحاد الكرة يرد على أنباء تأجيل موقعة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل- الأهلي يشكو إمام عاشور إلى اتحاد الكرة ولجنة الانضباط.. ويطالب بتطبيق اللوائح والقوانين

منذ ساعة و 8 دقيقة

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ يوم

عقوبة قاسية تنتظر الترجي في حال وجود مؤامرة على الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الكشف عن الحكم الأقرب لقيادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ 33 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:56 م

عاجل- الأهلي يشكو إمام عاشور إلى اتحاد الكرة ولجنة الانضباط.. ويطالب بتطبيق اللوائح والقوانين

إجراءات مهمة وتحرك دولي.. 6 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

12:40 م

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

08:12 ص

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

10:49 م

عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

03:32 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة